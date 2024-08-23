Motosikletle gelip oto tamirhanesine kurşun yağdırdılar

İstanbul'un Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Uran Caddesi'ndeki oto tamirhanesinin önüne saat 04.00 sıralarında motosikletle gelen iki şüpheli iş yerine silahla 9 el ateş etti.

Kurşunlar iş yerinin cam ve demir kapısına isabet ederken sadırganlar kaçtı.