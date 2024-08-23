Motosikletle gelip oto tamirhanesine kurşun yağdırdılar

İstanbul'un Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Uran Caddesi'ndeki oto tamirhanesinin önüne saat 04.00 sıralarında motosikletle gelen iki şüpheli iş yerine silahla 9 el ateş etti.
Kurşunlar iş yerinin cam ve demir kapısına isabet ederken sadırganlar kaçtı.
Sabah saatlerinde iş yerini açmak için dükkanına gelen oto tamircisi, kurşun izleri ve kırık camları görünce polise haber verdi.
Olay yeri inceleme ekibinin çalışması ardından Asayiş Büro ekibi saldırganları belirlemek için çalışma başlattı.
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