Motosikletle gelip oto tamirhanesine kurşun yağdırdılar

İstanbul Avcılar'da motosikletli iki şüpheli, oto tamirhanesinin önüne gelerek ateş açtı. Saldırıda iş yerine 9 kurşun isabet ederken, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Motosikletle gelip oto tamirhanesine kurşun yağdırdılar

'un Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Uran Caddesi'ndeki oto tamirhanesinin önüne saat 04.00 sıralarında motosikletle gelen iki şüpheli iş yerine silahla 9 el ateş etti.

Kurşunlar iş yerinin cam ve demir kapısına isabet ederken sadırganlar kaçtı.

Motosikletle gelip oto tamirhanesine kurşun yağdırdılar - 1

Sabah saatlerinde iş yerini açmak için dükkanına gelen oto tamircisi, kurşun izleri ve kırık camları görünce polise haber verdi.

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması ardından Asayiş Büro ekibi saldırganları belirlemek için çalışma başlattı.

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