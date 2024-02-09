Motosikletle giderken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şakir Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Tayfun Avcı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Avcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.