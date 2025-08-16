Motosikletle park halindeki çekiciye çarptı: İstanbul'da feci kaza
İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, park halindeki çekiciye arkadan çarptı. Kazada, motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.
İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yol kenarında park halinde olan çekiciye arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişiden biri yola savrulurken, diğeri çekicinin kasasına düştükten sonra yere yuvarlandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezikler olduğu öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- İstanbul