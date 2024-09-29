Motosikletle parktaki 5 metrelik çukura düştü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki GAP Vadisi 3. Etap Parkı'nda yabancı uyruklu 2 şahsın üzerinde olduğu motosiklet, parkın içerisindeki yürüyüş yolu üzerinde kazılan ve çevresine herhangi bir uyarı konulmayan yaklaşık 5 metrelik çukura düştü.

Motosikletlilerin düştüğünü görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, çukura merdiven uzattı. Çukura inen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeye bağlanan yaralılar, ekipler tarafından çekilerek yukarı çıkarıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, çukurun neden kazıldığı ise henüz öğrenilemedi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.