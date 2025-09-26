Motosikletle tabelaya çarpmıştı: 35 gün sonra hayatını kaybetti

Tarsus ilçesindeki kaza, 23 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Necmettin Şahbaz (26) yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı.

Kazada ağır yaralanan Şahbaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Şahbaz, yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını bugün akşam saatlerinde kaybetti.

Şahbaz'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.