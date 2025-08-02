Motosikletle takip edip kurşun yağdırdılar: Denizli'de sokak ortasında infaz girişimi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki 3. Sanayi Sitesi'nde H.B., arızalı olan otomobilinin bakımını yaptırmak için sabah saatlerinde tamirhaneye bıraktı.

Gün içerisinde birkaç kez tamirhaneye gelip giden H.B., otomobili teslim almak için geldikleri başta bir araçtan arkadaşıyla birlikte indikleri sırada, üzerinde kasklı iki kişinin bulunduğu bir motosiklet süratle yanlarına yaklaştı.

ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRILDI

Motosiklette yolcu olarak bulunan saldırgan, tabanca ile H.B.'ye doğru defalarca rastgele ateş etti.

Silahlı saldırganlar, motosikletle olay yerinden uzaklaşırken; baldırı ve topuğundan vurulan H.B., bir süre sektikten sonra tamirhanedeki bir başka aracın arkasına gizlendi.

