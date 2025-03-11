Motosikletle yarış yapanlara 287 bin 170 lira ceza
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletle yarış yapan 10 kişiye 287 bin 170 lira ceza uygulandı.
Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda yarıştıkları tespit edilen motosikletlilere yönelik çalışma yaptı.
Kimlikleri belirlenen 10 sürücüye 287 bin 170 lira ceza kesen ekipler, 2 motosikleti trafikten menetti.
Yarışı organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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