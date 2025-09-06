Motosikletleri devrildi: 2 Yunus polisi yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesine Yunus ekibinde görevli M.K. yönetimindeki motosiklet, devrilip park halindeki otomobile çarptı.

Kazada, M.K., ile arkasındaki polis memuru B.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polisler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.