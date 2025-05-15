Motosikletli çetelere operasyon: 58 kişi tutuklandı
İstanbul'un 16 ilçesindeki 23 ayrı işyeri kurşunlama ve yağma olayını araştıran polis, 1 ayda 104 şüpheliyi gözaltına aldı. 58 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son yıllarda büyük artış görülen motosikletli çetelere karşı harekete geçti.
Son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 104 kişiden 58'i tutuklandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında, "yeni nesil" diye adlandırılan ve genellikle motosiklet kullanan şüphelilerin peşine düştü.
İşyeri kurşunlanması ve yağma gibi suçlara karıştığı belirlenen çetelere silah tedarik eden kişiler de operasyonlara dahil edildi.
16 İLÇEDE 23 SALDIRI
Polis ekipleri, 15 Nisan-15 Mayıs arasında Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Şişli, Tuzla ve Ümraniye'de düzenlediği operasyonlarda 23 ayrı saldırı eylemine karışan 104 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'si tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 23 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
SİLAHLAR EMNİYETTE SERGİLENDİ
Adreslerdeki aramalarda 5 silah atölyesinde 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 64 kurusıkı tabanca, 3 bin 709 silah mekanizması, 1464 namlu, 5 bin 592 mermi, 5 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.
Silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.
SOSYAL MEDYADA SİLAH TEŞHİRİNE GÖZALTI
Öte yandan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise sosyal medya platformlarında silah teşhiri yapan ve organize suç örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen 45 şüpheliyi tespit etti. Gözaltına alınan 45 kişi, mahkemeden adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.
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