Motosikletli çetelere operasyon: 58 kişi tutuklandı

İşyeri kurşunlanması ve yağma gibi suçlara karıştığı belirlenen çetelere silah tedarik eden kişiler de operasyonlara dahil edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında, "yeni nesil" diye adlandırılan ve genellikle motosiklet kullanan şüphelilerin peşine düştü.

SİLAHLAR EMNİYETTE SERGİLENDİ

Adreslerdeki aramalarda 5 silah atölyesinde 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 64 kurusıkı tabanca, 3 bin 709 silah mekanizması, 1464 namlu, 5 bin 592 mermi, 5 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.



Silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

SOSYAL MEDYADA SİLAH TEŞHİRİNE GÖZALTI

Öte yandan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise sosyal medya platformlarında silah teşhiri yapan ve organize suç örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen 45 şüpheliyi tespit etti. Gözaltına alınan 45 kişi, mahkemeden adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.