Motosikletli çift kaza kurbanı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.
Manisa'da M.A. (61) idaresindeki otomobil, Alaşehir-Kula Karayolu'nun Baklacı Mahallesi yakınında Davut Eroğlu (62) idaresindeki sepetli motosiklete arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Eroğlu ve yanındaki eşi Ayşe Eroğlu (55) ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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