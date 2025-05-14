Motosikletli çift kaza kurbanı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

Motosikletli çift kaza kurbanı

Manisa'da M.A. (61) idaresindeki otomobil, Alaşehir-Kula Karayolu'nun Baklacı Mahallesi yakınında Davut Eroğlu (62) idaresindeki sepetli motosiklete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüsü Eroğlu ve yanındaki eşi Ayşe Eroğlu (55) ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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