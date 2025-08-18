Motosikletli Enes'in acı ölümü

Mardin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Enes Göktaş, yaşamını yitirdi.

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Kızıltepe-Ceylanpınar yolunda Enes Göktaş'ın kullandığı 31 V 5742 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Göktaş, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Enes Göktaş doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Göktaş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

