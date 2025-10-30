Motosikletli genç kaza kurbanı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 22 yaşındaki Alper Zorlu, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Bilecik'te Alper Zorlu (22) idaresindeki , Osmaneli-İznik Karayolu'nun Hisarcık köyü Beşevler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, Osmaneli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

