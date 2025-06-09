Motosikletli genç Murat kaza kurbanı

Samsun'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin 27 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

Olay, Terme'de meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, köy yolunda seyir etmekte olan 27 yaşındaki Murat Sakız, motosikletinin hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada ağır yaralanan Sakız, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.