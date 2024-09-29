Motosikletli genç Yusuf kaza kurbanı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yusuf Eren Aslan, hafif ticari araçla çarpıştı. Genç Yusuf, kazada yaşamını yitirdi.
Gaziantep’te hafif ticari araçla, motosikletin karıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Nurdağı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.
Servet U. yönetimindeki 27 AOY 012 plakalı hafif ticari araç ile 18 yaşındaki Yusuf Eren Aslan’ın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü yola savrulurken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Yusuf Eren Aslan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aslan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hafif ticari araç sürücüsü Servet U. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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