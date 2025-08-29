Aydın'da feci kaza: Motosikletli genç yaşamını yitirdi
Aydın'nın İncirliova ilçesinde, 20 yaşındaki motosikletli Kemal Gökçe'nin yaşamını yitirdiği kazada traktör sürücüsü tutuklandı.
Aydın'da saat 07.30 sıralarında İncirliova-Koçarlı Karayolu Yazıdere Mahallesi yakınlarında, Kuşadası'nda çalıştığı otele gitmek için yola çıkan Kemal Gökçe'nin (20) kullandığı motosikletle, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Y.Ö. (40) yönetimindeki traktör çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Gökçe yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gökçe, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökçe, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Gökçe'nin cenazesi dün Koçarlı ilçesi Halilbeyli Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Traktör sürücüsü Y.Ö. kaza sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- Aydın İncirliova