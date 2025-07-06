Motosikletli iki kadına öldüresiye dayak: Esenyurt'ta dehşeti yaşadılar
İstanbul Esenyurt’ta motosikletiyle seyreden iki kadın, kendilerine laf atan şahıslarla tartıştı. Tartışmanın ardından iki kadın ve onlara yardım etmek isteyen bir kişi öldüresiye dövüldü.
İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre, motosiklet ile cadde üzerinde ilerleyen iki kadına tanımadıkları şahıslar laf attı.
El kol işaretleri ve küfürler eden şahıslarla, motosikletli kadın arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.
KAFASINA KASKLA VURDULAR
Kadınları döven şahıslar, yardımcı olmaya çalışanlara da saldırdı.
Saldırganlardan biri, eline aldığı kaskla kadınlara yardım etmeyen bir kişinin kafasına vurdu.
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