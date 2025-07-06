Motosikletli iki kadına öldüresiye dayak: Esenyurt'ta dehşeti yaşadılar

İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre, motosiklet ile cadde üzerinde ilerleyen iki kadına tanımadıkları şahıslar laf attı.

El kol işaretleri ve küfürler eden şahıslarla, motosikletli kadın arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

KAFASINA KASKLA VURDULAR

Kadınları döven şahıslar, yardımcı olmaya çalışanlara da saldırdı.

Saldırganlardan biri, eline aldığı kaskla kadınlara yardım etmeyen bir kişinin kafasına vurdu.