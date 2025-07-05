Motosikletli kadın duvara çarptı

Birecik ilçesine bağlı Ayran Mahallesi'nde seyir halindeki kadın motosiklet sürücüsü M.E. önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı.



Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet, yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.