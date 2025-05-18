Motosikletli karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpıp kaçtı
Motosikletli kurye, cadde üzerinde yürüyen bir yayaya çarptıktan sonra olay yerinde bırakıp kaçtı.
Bursa'da cadde üzerinde hızla seyreden motosikletli kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yere düşen kuryenin ise kalktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan motosikletliyi yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- Bursa