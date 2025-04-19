Motosikletli maganda otomobilin aynasını kırdı, mahalleye kavgaya çağırdı

Ali Emre Mamati ise kendisine hız sınırında gittiğini söyledi. Bunun üzerine motosikletli, Mamati'nin aracının camına yumruk atıp, çeşitli yerlerine de tekme attı. O sırada küfretmeye devam eden motosikletli saldırgan, aynayı kırarak hızla uzaklaştı.

"MAHALLEYE GEL ORADA KAVGA EDECEĞİZ"

Olayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Ali Emre Mamati, "Biz yolda ilerliyorduk, motorcu arkadan bir anda korna çaldı. Yanımıza yaklaşıp 'hızlı gitsenize lan' dedi. Bizde caddenin gidiş hızına göre ilerliyorduk. Ondan sonsa yanımıza yanaştı. Bizi darbetmeye çalıştı, 'araçtan inin' dedi. Bizde yönümüzü ters çevirip başka alana geçtik. Orada giderken tekrardan yanımıza geldi. Aracın camını açmamızı söyledi ve küfürler etti. Bize, 'mahalleye gel orada kavga edeceğiz burada iki kişisiniz, siz bana vuramazsınız' tarzında sözler söyledi." dedi.

"CEZASINI ÇEKMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Ondan sonra aracın aynasını kırdı, tekme attı." diyen Mamati, "Sonra biz karakola gidip şikayette bulunduk. Karakolda bize saldıran kişini 45 suç kaydı olduğunu öğrendik. Aracımız bayağı bir hasar aldı. Nereden baksanız 70-80 bin lira hasarı var. En kısa sürede yaptığının cezasını çekmesini bekliyoruz." diye konuştu.