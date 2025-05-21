Motosikletli polisin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
Çanakkale’de "dur" ihtarına uymayan otomobili kovalayan motosikletli asayiş ekibi, üniversite öğrencisi Doğa G.’ye çarptı. Kazada genç kız ağır yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana yaşandı. Kent merkezinde "Dur" ihtarına uymayan plakası öğrenilemeyen şüpheli araç ile motosikletli asayiş ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sırasında motosikletli asayiş ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde yaya olan üniversite öğrencisi Doğa G.’ye çarptı.
Doğa G., olay yerine gelen ambulansla ÇOMÜ hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Doğa G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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