Motosikletli polisler ölümden döndü

İstanbul'da motorize polis ekibi, kontrolsüz dönüş yapan bir hafif ticari araca çarparak kaza yaptı. Olayda 2 polis memuru yaralandı.

Motosikletli polisler ölümden döndü

'da motosiklet, dönüş yapan araca çarptı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kartal Sahilyolu'nda meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan 2 yaralandı.

Polislerin hayati tehlikesi bulunmuyor. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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