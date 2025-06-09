Motosikletli polisler ölümden döndü
İstanbul'da motorize polis ekibi, kontrolsüz dönüş yapan bir hafif ticari araca çarparak kaza yaptı. Olayda 2 polis memuru yaralandı.
İstanbul Kartal'da motosiklet, dönüş yapan araca çarptı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Kartal Sahilyolu'nda meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan 2 polis yaralandı.
Polislerin hayati tehlikesi bulunmuyor. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza anı ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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