Motosikletli saldırganlar otoparkı kurşunladı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otoparkın önüne gelen motosikletle gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, bir anda kurşun yağdırmaya başladı.

10 el ateş eden şüpheliler, olay sonrası hızla gözden kayboldu.

BİR KİŞİ YARALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan olayda otoparkta bulunan bir araca mermi isabet ederken, yine otoparkta bulunan bir kişi yaralandı.