Motosikletli saldırı sayısı azaldı. 2025'in 6,5 ayında 165 olan olay sayısı bu yıl 46'ya düştü

Motosiklet kullanılarak düzenlenen silahlı saldırı sayısı azalıyor.

1 Ocak-16 Temmuz 2025 tarihleri arasında motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana geldi. Bu yılın aynı döneminde bu sayı, 46'ya geriledi.

Açıklamayı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı.

Bakan Çiftçi "Motosikleti kullanarak saldırıyı gerçekleştiren kişiden eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Operasyonel çalışmalarımızı, istihbari faaliyetlerimizi ve önleyici tedbirlerimizi birlikte yürüterek bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz." dedi.

Çiftçi, aynı dönemler karşılaştırıldığında olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'den 9'a indiğini, yaralananların sayısının ise 81'den 15'e gerilediğini söyledi.

Bakan Çiftçi, elde edilen sonuçların güvenlik birimlerince sürdürülen kararlı mücadelenin sahadaki karşılığını gösterdiğini belirtti.

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE MESAJI

Çiftçi şöyle konuştu:

"Her bir olay, üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye 'nin güvenliğine kastedenlere, kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun, geçit vermeyeceğiz."

Bakan Çiftçi, bazı silahlı suç örgütlerinin motosikletleri olay yerine hızlı ulaşmak, kimliklerini gizlemek ve saldırının ardından bölgeden uzaklaşmak amacıyla kullandığına işaret etti.