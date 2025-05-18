Motosikletli şov pahalıya patladı
Motosikletin üzerine yatarak yanındaki iki kişinin de canını hiçe sayan sürücüye 24 bin 997 TL ceza kesildi.
Hatay Hassa-Kırıkhan yolunda motosikletin üzerine yatan 20 yaşındaki E.B. isimli sürücünün akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Görüntüler üzerine harekete geçen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri motosikleti ve sürücüyü kısa sürede tespit etti.
24 BİN 997 TL CEZA UYGULANDI
Motosikletin üzerine yatan E.B. isimli şahsa, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten, trafik güvenliğine uymamaktan, izin alınarak yapılan gösteriler dışında motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmaktan ve kaskı olmamasından toplamda 24 bin 997 TL cezai işlem uygulandı.
Ceza miktarının motosikletin ikinci el fiyatından fazla olması ise dikkati çekti.
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