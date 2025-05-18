Motosikletli şov pahalıya patladı

Hatay Hassa-Kırıkhan yolunda motosikletin üzerine yatan 20 yaşındaki E.B. isimli sürücünün akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntüler üzerine harekete geçen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri motosikleti ve sürücüyü kısa sürede tespit etti.

24 BİN 997 TL CEZA UYGULANDI

Motosikletin üzerine yatan E.B. isimli şahsa, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten, trafik güvenliğine uymamaktan, izin alınarak yapılan gösteriler dışında motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmaktan ve kaskı olmamasından toplamda 24 bin 997 TL cezai işlem uygulandı.

