Motosikletli traktöre arkadan çarptı: Bir ölü
Iğdır'da seyir halindeki traktöre çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed Taştan, yaşamını yitirdi.
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 21.00 sıralarında Iğdır-Tuzluca karayolu Küllük köyü yakınlarında meydana geldi.
Muhammed Taştan'ın kullandığı motosiklet, önünde giden Ahmet A.'nın (30) kullandığı traktörün römorkuna çarptı.
Kazada Taştan ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Taştan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Iğdır