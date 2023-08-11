Motosikletli yunus timi kamyona çarptı: 2 polis yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Büro Amirliğine bağlı polis memuru Abdulgani Ç. idaresindeki motosiklet seyir halindeyken, aynı güzergahta ilerleyen Şükrü K. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savurulan 2 yunus polisi yaralandı.

Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla adrese gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memurları Abdulgani Ç. ile Ender Ö., Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.