Motosikletlinin acı ölümü

D-400 kara yolu Çona köyü mevkisinde trafik kazası meydana geldi.



55 yaşındaki Adem Altun'un kullandığı motosiklet, aynı güzergahta giden yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü savrularak demir bariyerlere çarptı.



İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.