Motosikletlinin acı ölümü

Osmaniye'de yolcu minibüsüne çarpan motosikletin sürücüsü Adem Altun yaşamını yitirdi.

Motosikletlinin acı ölümü

D-400 kara yolu Çona köyü mevkisinde meydana geldi.

55 yaşındaki Adem Altun'un kullandığı motosiklet, aynı güzergahta giden yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü savrularak demir bariyerlere çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...