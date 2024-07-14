Motosikletlinin acı sonu

Kaza, dün akşam saatlerinde Kozdere Mahallesi'nde meydana geldi.
Hüseyin Yıldız'ın kullandığı motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, yola motosikletten savrularak ağır yaralanan ve kaskı bulunmadığı öğrenilen Yıldız, ihbarla gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldız, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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