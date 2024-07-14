Motosikletlinin acı sonu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Hüseyin Yıldız, hayatını kaybetti.

Motosikletlinin acı sonu

Kaza, dün akşam saatlerinde Kozdere Mahallesi'nde meydana geldi.

Hüseyin Yıldız'ın kullandığı , bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, yola motosikletten savrularak ağır yaralanan ve kaskı bulunmadığı öğrenilen Yıldız, ihbarla gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 

Öne Çıkan Video

Yüksek nem oranına dikkat! Uzmanlar uyarıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...