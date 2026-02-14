Motosikletlinin sosyal medya şovu pahalıya patladı

Hatay'da motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürüp o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye para cezası kesildi.

Antakya ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan kadın sürücü polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı.

21 BİN 846 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Sivil trafik ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda sürücünün S.Y. olduğu anlaşıldı ve şüpheli 11 Şubat tarihinde Alazı Mahallesi'ndeki Atatürk 1. Cadde civarında durduruldu.

Trafik kurallarını sosyal medya uğruna hiçe sayan sürücüye çeşitli maddelerden 21 bin 846 lira ceza kesildi.

Sürücünün ön kaldırarak sosyal medyada paylaştığı görüntülerin üzerin "Relax olacaksın baba." diye yazması ise dikkat çekti.