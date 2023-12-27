Motosikletliye kaskla saldıran sürücü tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde D.A., motosikletiyle Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde seyir halindeyken Yusuf Hızar yönetimindeki 16 BCP 109 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmada otomobil sürücüsü Yusuf Hızar, eline aldığı kaskla D.A.'yı başına vurarak dövdü.
Diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kavganın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf Hızar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hızar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi
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