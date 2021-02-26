Motosikletliyi öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz'a 11 yıl 8 ay hapis

Celal Yılmaz

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü başından vurarak öldürdü, dava 6 yıl sonra sonuçlandı.



FETÖ bağlantısı gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Olay 17 Ağustos 2015'te yaşandı. Motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu trafikte tartıştığı Celal Yılmaz'ı Halkalı'da oturduduğu siteye kadar takip etti, elinde kuru sıkı tabanca vardı.



Sülüşoğlu, başka bir kişiyle konuşurken hızla yaklaşan Celal Yılmaz yakın mesafeden Ahmet Sülüşoğlu'nun başına doğru 3 el ateş ederek ölümüne neden oldu.

TUTUKLANDIKTAN 8 GÜN SONRA TAHLİYE OLDU



Celal Yılmaz, tutuklandıktan 8 gün sonra avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.

YARGITAY KARARI BOZDU



Mahkeme olayı meşru müdafaa sınırları içinde gördü, Celal Yılmaz'a ceza vermedi ancak Yargıtay bu kararı bozdu.



Sülüşoğlu'nun elinde silah olmasına rağmen fiili bir saldırısının bulunmadığını belirtti.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ GEÇEN YIL TUTUKLANDI



Davayı yeniden görmeye başlayan Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Celal Yılmaz geçen yıl tutuklandı.



Yılmaz, karar duruşmasına da tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

11 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Mahkeme, Celal Yılmaz hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tutukluluğunun devamına karar verildi.

