Motosiklette tehlikeli yolculuk: Altı kişi bindiler
Adana’da altı kişilik aile, aynı motosiklette yolculuk yaptı. Motosiklette çocuklardan ikisi babanın kucağında, diğer ikisi ise annenin kucağında yer alırken, yaşanan tehlikeli yolculuk trafikteki bir kişi tarafından görüntülendi.
Adana’da aynı aileden altı kişi aynı motosiklete bindi.
Yüreğir’deki Ege Bagatur Bulvarı’nda iki kişilik motosiklette anne, baba ve dört çocukları, yolculuk yaptı.
Tehlikeli yolculuk sırasında iki çocuğun motosikleti kullanan babasının kucağında, diğer iki çocuğun ise annesinin kucağında seyahat ederken, kimsenin kask takmadığı görüldü.
Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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