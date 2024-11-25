Motosiklette tehlikeli yolculuk: Altı kişi bindiler

Adana ’da aynı aileden altı kişi aynı motosiklete bindi. Yüreğir’deki Ege Bagatur Bulvarı’nda iki kişilik motosiklette anne, baba ve dört çocukları, yolculuk yaptı.

Tehlikeli yolculuk sırasında iki çocuğun motosikleti kullanan babasının kucağında, diğer iki çocuğun ise annesinin kucağında seyahat ederken, kimsenin kask takmadığı görüldü.



Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.