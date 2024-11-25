Motosiklette tehlikeli yolculuk: Altı kişi bindiler

Adana’da altı kişilik aile, aynı motosiklette yolculuk yaptı. Motosiklette çocuklardan ikisi babanın kucağında, diğer ikisi ise annenin kucağında yer alırken, yaşanan tehlikeli yolculuk trafikteki bir kişi tarafından görüntülendi.

Motosiklette tehlikeli yolculuk: Altı kişi bindiler

’da aynı aileden altı kişi aynı motosiklete bindi.

Yüreğir’deki Ege Bagatur Bulvarı’nda iki kişilik motosiklette anne, baba ve dört çocukları, yolculuk yaptı.

Motosiklette tehlikeli yolculuk: Altı kişi bindiler - 1

Tehlikeli yolculuk sırasında iki çocuğun motosikleti kullanan babasının kucağında, diğer iki çocuğun ise annesinin kucağında seyahat ederken, kimsenin kask takmadığı görüldü.

Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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