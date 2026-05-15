Motosikletteki yangın, 4 katlı binayı ve girişteki iş yerini sardı

Şişli Gülbağ Mahallesi Kaptan Sokak'ta, 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan bir iş yerinde park halinde bulunan motosikletlerden birisi alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken bölgede yoğun duman oluştu.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından yangın duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları ile söndürüldü.



Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.



Öte yandan polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.