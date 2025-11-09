MR cihazında unutulan kadın şikayetçi oldu: Personelin iş akdine son verildi

Tire Devlet Hastanesi’nde dün Esra Akgüneş, baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Doktor muayenesinin ardından Akgüneş’e aynı gün için MR randevusu verildi. MR cihazına alınan Akgüneş, iddiaya göre, yaklaşık bir saat boyunca cihazın içerisinde unutuldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kendi imkanlarıyla MR cihazından çıkan Akgüneş, durumu Sağlık Bakanlığı’na aktararak şikayetçi oldu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, şikayetin ardından olaya ilişkin idari soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, sorumlu hizmet alımı personelinin iş akdine son verildiği öğrenildi.