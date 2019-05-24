Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar sırasında terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar esnasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtalarıyla atış altına alınmıştır. Bölgede hava destekli operasyonlara devam edilmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."