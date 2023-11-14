MSB: 10 teörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Sosyal medya hesabından "Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." paylaşımı yapan MSB, "'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Pp9XWR5dCA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2023