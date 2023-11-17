MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...