MSB: 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 teröristin etkisiz hale getirildiği, 52 mevzi, sığınak, mağara ve deponun tahrip edildiği bildirildi.



Açıklamada, FETÖ ile mücadele ile ilgili olarak da "15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor" bilgisine yer verildi.