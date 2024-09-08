MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği bir PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.



MSB, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!" açıklamasında bulundu.