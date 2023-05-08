MSB: 1'i DAEŞ'li, 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla İran'a geçmeye çalışan 1'i DAEŞ terör örgütü mensubu, 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB: 1'i DAEŞ'li, 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DAEŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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