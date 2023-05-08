MSB: 1'i DAEŞ'li, 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DAEŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2023
Hudut Kartallarımız, ülkemizden İran’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/Kv3A2bfK8Y