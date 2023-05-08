MSB: 1'i DAEŞ'li, 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DAEŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.



Hudut Kartallarımız, ülkemizden İran’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.



Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/Kv3A2bfK8Y — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin