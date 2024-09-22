MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.



MSB, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" ifadelerini kullanarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.



Bakanlık, paylaşımında "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerini kullandı.

