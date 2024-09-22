MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" ifadelerini kullanarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, paylaşımında "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Velinin silahı tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü

TÜRKİYE HABERLERİ

Yasal boy limitlerinin altında avlanılan 1,5 ton balığa el konuldu

Yasal boy limitlerinin altında avlanılan 1,5 ton balığa el konuldu

Arabuluculuk uygulaması yaygınlaşıyor: 4 milyonu aşkın dosyada anlaşma sağlandı

Arabuluculuk uygulaması yaygınlaşıyor: 4 milyonu aşkın dosyada anlaşma sağlandı

Pencereden çocukları taciz eden adam serbest bırakıldı

Pencereden çocukları taciz eden adam serbest bırakıldı

Depremzede aileler kışı yeni evlerinde geçirecek

Depremzede aileler kışı yeni evlerinde geçirecek

Samsun'da 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Tabancayla oynarken ağabeyini katletti

Tabancayla oynarken ağabeyini katletti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...