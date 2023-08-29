MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan bakanlık, "Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." dedi.
Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2023
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.… pic.twitter.com/eRolpa5L9J
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Son Dakika Haberleri