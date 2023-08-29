MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan bakanlık, "Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." dedi.

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