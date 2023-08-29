MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi!



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan bakanlık, "Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." dedi.



Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.… pic.twitter.com/eRolpa5L9J — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin