MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristleri etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.