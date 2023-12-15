MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristleri etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/V3xpYyRz3z
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