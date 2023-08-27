MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor." açıklamasında bulunan MSB, sosyal medya hesabından "Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadelerini kullandı.