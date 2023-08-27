MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor." açıklamasında bulunan MSB, sosyal medya hesabından "Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadelerini kullandı.
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2023
Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar… pic.twitter.com/ticLjnBnQh
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