MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor." açıklamasında bulunan MSB, sosyal medya hesabından "Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadelerini kullandı.

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