MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.