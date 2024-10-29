MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklamada "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" ifadeleri de kullanıldı.

