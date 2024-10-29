MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" ifadeleri de kullanıldı.
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