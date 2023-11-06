MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (), 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

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