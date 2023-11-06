MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 teröristi etkisiz hale getirdi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.



Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0puTJGTrjd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin