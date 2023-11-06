MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2023
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0puTJGTrjd
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Msb