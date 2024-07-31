MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!" ifadelerini kullanan MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." dedi.



Bakanlık paylaşımında "Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!" notunu da düştü.