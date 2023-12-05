MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi." denildi.