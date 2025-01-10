MSB: 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye’nin kuzeyinde belirlenen noktalara operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.



Operasyonlarda 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.



Bakanlık açıklamasında, “Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek.” denildi.